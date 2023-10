Cet évènement est passé Portes ouvertes au Rugby Club de Senlis Prieuré Saint-Maurice Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Portes ouvertes au Rugby Club de Senlis Prieuré Saint-Maurice Senlis, 10 septembre 2022, Senlis. Portes ouvertes au Rugby Club de Senlis Samedi 10 septembre 2022, 14h00 Prieuré Saint-Maurice Prieuré Saint-Maurice Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretaire@lercsenlis.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lercsenlis.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 10 septembre 2022, 14h00-17h00
Sport Rugby
Lieu: Prieuré Saint-Maurice
Adresse: Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis
Oise, Hauts-de-France

