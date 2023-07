Portes ouvertes et exposition d’art Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris Montfaucon, 16 septembre 2023, Montfaucon.

Portes ouvertes et exposition d’art 16 et 17 septembre Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris Gratuit. Entrée libre.

Visite libre ou commentée sur demande. Exposition d’art à l’intérieur et à l’extérieur (peinture, sculpture, récupération…).

Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris Chemin de la Tuilerie, 30150 Montfaucon Montfaucon 30150 Gard Occitanie 06 27 48 30 11 https://www.facebook.com/groups/421683441263363/ https://www.facebook.com/groups/421683441263363/ La chapelle connue sous le nom de Saint-Martin-de-Ribéris, signifiant Saint Martin sur les rives du Rhône, est un exemple remarquable de l’architecture romane. Elle est située à l’extrémité ouest du village, sur le Chemin de la Tuilerie.

Construite au Xe siècle selon un plan original rectangulaire avec une seule nef, la chapelle Saint-Martin était autrefois le siège d’un prieuré rural, situé sur le chemin reliant Montfaucon à l’Ardoise. De style roman, elle fut agrémentée d’une abside et agrandie à deux reprises aux XIIIe et XIVe siècles. Elle était sous la juridiction de l’abbaye Saint-André de Villeneuve, relevant du diocèse d’Avignon sur le plan religieux et de la viguerie de Roquemaure sur le plan administratif.

Le prieuré se trouvait sur la rive droite du Rhône, en face du port de Caderousse appelé « Saint-Martin-des-Ribiers », et était séparé par un archipel en constante évolution façonné par les caprices du fleuve. Jusqu’au XVIe siècle, il servait de passage entre le royaume de France et l’empire germanique. Niché sur une petite colline, il offrait également un abri et un refuge aux voyageurs et aux populations environnantes lors des crues du fleuve.

Au fil du temps, avec les changements de la configuration des rives et des îles du Rhône, les évolutions de la navigation fluviale et la construction d’une église paroissiale au pied du château de Montfaucon pour la communauté grandissante, le rôle du prieuré auprès des mariniers et des villageois s’est peu à peu estompé.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, des offices religieux y étaient encore célébrés plusieurs fois par an, attirant les pèlerins en quête de guérison pour les nourrissons souffrant de croûtes de lait. Par la suite, la chapelle est tombée en désuétude.

Depuis lors, la chapelle demeure belle et paisible dans son écrin de verdure, résistant tant bien que mal aux ravages du temps. Notre association, créée en 2013, a pour mission de restaurer et d’entretenir ce précieux témoin de la vie de nos ancêtres et de notre village, afin de le transmettre aux générations futures en tant que lieu culturel propice à toutes sortes de manifestations artistiques.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

