Visite guidée du Prieuré Prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre Catégories d’Évènement: Indre

Palluau-sur-Indre Visite guidée du Prieuré Prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre, 16 septembre 2023, Palluau-sur-Indre. Visite guidée du Prieuré 16 et 17 septembre Prieuré Saint-Laurent Le rendez-vous est devant la prieurale. Celle-ci est directement accessible à partir de la rue. La visite commencera par l’extérieur en réalisant un tour complet de l’édifice. Elle continuera par l’intérieur. Les fresques remarquables des XIe et XVe siècles. Evénement organisé par PROSIPAL Prieuré Saint-Laurent 15 rue Basse 36500 Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire 06 87 81 16 56 Prieuré du XI-XVème possédant des fresques remarquables dans le chœur, l’abside et le transept (reproduites au Musée des Monuments Français à Paris). Parking en face de la Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Jacques de Verneuil Détails Catégories d’Évènement: Indre, Palluau-sur-Indre Autres Lieu Prieuré Saint-Laurent Adresse 15 rue Basse 36500 Palluau-sur-Indre Ville Palluau-sur-Indre Departement Indre Lieu Ville Prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre

Prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palluau-sur-indre/