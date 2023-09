Visite guidée Prieuré Saint-Laurent Langeais, 16 septembre 2023, Langeais.

Visite guidée 16 et 17 septembre Prieuré Saint-Laurent entrée libre, participation au chapeau

visites guidées de 10H à 18H des extérieurs et des intérieurs de l’éfdifice.

Ces visites gratuites d’une durée de 30 à 45 minutes seront assurées par l’équipe de bénévoles de l’Association. Lors des visites guidées les édifices et leur histoire, les objets mobiliers tableaux statues et leur symbolique sont présentés aux visiteurs. Il sera également mis en évidence l’ampleur des travaux à réaliser pour sauvegarder les bâtiments et les mobiliers.

Prieuré Saint-Laurent 24 rue de Saint-Laurent 37130 Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire À cinq cent mètres de la collégiale et du château, dans la vallée de la Roumer, l’église de Saint-Laurent, du village de Saint-Laurent ultérieurement rattaché à Langeais fut édifiée sous Foulques Nerra avant 1040. Le prieuré Saint-Laurent, non remanié depuis mille ans, est constitué d’une nef romane se terminant par une abside entourée de deux absidioles. Depuis sa vente pendant la révolution en tant que bien national, Saint-Laurent servit en tant que grange agricole, dépôt de matériaux ; avant de subir les outrages du temps et notamment un incendie, des fuites, des effondrements partiels et des colmatages.

L’église prieuré est classée Monument Historique en totalité depuis 1990.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

