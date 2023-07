Visite du prieuré Saint-Georges de Couches Prieuré Saint-Georges Couches, 16 septembre 2023, Couches.

Visite du prieuré Saint-Georges de Couches 16 et 17 septembre Prieuré Saint-Georges Entrée libre

L’association « Tourisme et Culture Autour du Couchois » vous propose de visiter le prieuré Saint-Georges, monument du XVe siècle (habituellement fermé), et de découvrir l’histoire de Couches et de ses principaux monuments à travers une exposition. Les résultats des études archéologiques, actuellement en cours, seront présentés à cette occasion. Elles feront l’objet d’une conférence, le samedi 16, à 17h, au sein même du prieuré.

En annexe, nous vous proposerons d’être le jury d’un concours photos réalisé durant l’été sur le thème « À la découverte du Couchois, ses monuments, ses paysages et ses coutumes ».

Prieuré Saint-Georges 3 place de la République, 71490 Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Ce prieuré du XVe siècle a été reconstruit sur un ancien monastère du VIIe siècle détruit par les Sarrazins en 725. Le monastère fut détruit et reconstruit plusieurs fois entre le VIIIe et le XVe siècle.

Une exposition retrace l’histoire de Couches et de ses principaux monuments. le bâtiment est situé au centre du bourg, sous la mairie avec un accès par une cours intérieure à côté du magasin Proximarché.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

