Gratuit sur réservation (par téléphone au 02 97 93 26 74 ou sur leslandes.bzh)

Une animation nocturne à la découverte des chouettes et hiboux bretons dans une des plus anciennes chapelles du Morbihan ! Prieuré Saint Etienne, 56380 Guer Saint Etienne, 56380 Guer Guer 56380 Morbihan Bretagne Participez à une soirée d’animation à la découverte des rapaces nocturnes et de leurs caractéristiques originales. Le patrimoine bâti du Prieuré et son environnement naturel sont propices à la présence de plusieurs espèces de chouettes et de hiboux : venez explorer ce site empli de mystères au cours d’une sortie nocturne ludique et riche en anecdotes naturalistes !

