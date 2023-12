EXPOSITION ART ET CREATION : « TALENTS D’ART » ÉDITION 2024 Prieuré Saint-Calais Catégories d’Évènement: Saint-Calais

Sarthe EXPOSITION ART ET CREATION : « TALENTS D’ART » ÉDITION 2024 Prieuré Saint-Calais, 24 février 2024, Saint-Calais. Saint-Calais Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00 Dans le cadre également du Festival « Tout feu tout flamme ».

Dans le cadre également du Festival « Tout feu tout flamme »

Gratuit .

Prieuré

Saint-Calais 72390 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Saint-Calais, Sarthe Autres Code postal 72390 Lieu Prieuré Adresse Prieuré Ville Saint-Calais Departement Sarthe Lieu Ville Prieuré Saint-Calais Latitude 48.0526101 Longitude 0.64640685 latitude longitude 48.0526101;0.64640685

Prieuré Saint-Calais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-calais/