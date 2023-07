EX LUMINA Prieuré Saint Blaise Montbrison-sur-Lez, 4 août 2023, Montbrison-sur-Lez.

Montbrison-sur-Lez,Drôme

Exposition 3e édition de la Cie des Remarquables EX LUMINA

encre : P. Chaix, photographie : M. Hein, sculpture : D.Sauvage dans la chapelle.

Concerts classique, jazz, musiques du monde.

Vernissage le 04/08 à 18h30h, avec concert et petite restauration.

2023-08-04 fin : 2023-08-15 . .

Prieuré Saint Blaise

Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition 3rd edition of the Cie des Remarquables EX LUMINA

ink : P. Chaix, photography : M. Hein, sculpture : D.Sauvage in the chapel.

Classical, jazz and world music concerts.

Opening on 04/08 at 6:30pm, with concert and light refreshments

Exposición 3ª edición de la Cie des Remarquables EX LUMINA

tinta : P. Chaix, fotografía : M. Hein, escultura : D.Sauvage en la capilla.

Conciertos de música clásica, jazz y músicas del mundo.

Inauguración el 04/08 a las 18.30 h, con concierto y aperitivo

Ausstellung 3. Ausgabe der Cie des Remarquables EX LUMINA

tinte: P. Chaix, Fotografie: M. Hein, Skulptur: D.Sauvage in der Kapelle.

Klassische Konzerte, Jazz, Weltmusik.

Vernissage am 04.08. um 18.30 Uhr, mit Konzert und kleinem Imbiss

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes