Journées Européennes du Patrimoine : conférence sur Mirebeau, cité médiévale fortifiée Prieuré Saint-André Mirebeau, 16 septembre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Conférence « Mirebeau, cité médiévale fortifiée », présentée par Anthony Bernard. En collaboration avec les Amis du Prieuré. Rendez-vous au Prieuré Saint-André, rue Pasteur.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Prieuré Saint-André Rue Pasteur

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture « Mirebeau, a fortified medieval town », presented by Anthony Bernard. In collaboration with Les Amis du Prieuré. Meet at Prieuré Saint-André, rue Pasteur.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Conferencia « Mirebeau, una ciudad medieval fortificada », presentada por Anthony Bernard. En colaboración con los Amigos del Priorato. Cita en el Prieuré Saint-André, rue Pasteur.

Todos los actos organizados por la oficina de turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Vortrag « Mirebeau, cité médiévale fortifiée » (Mirebeau, befestigte mittelalterliche Stadt), präsentiert von Anthony Bernard. In Zusammenarbeit mit den Amis du Prieuré. Treffpunkt: Prieuré Saint-André, rue Pasteur.

Alle Veranstaltungen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

