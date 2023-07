Visite guidée du Prieuré de Peillonnex Prieuré Peillonnex Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Peillonnex Visite guidée du Prieuré de Peillonnex Prieuré Peillonnex, 16 septembre 2023, Peillonnex. Visite guidée du Prieuré de Peillonnex Samedi 16 septembre, 15h00 Prieuré Réservation conseillée Une visite inédite de l’église du Prieuré à la lumière des dernières recherches historiques et archéologiques Prieuré Route du Prieuré 74250 Peillonnex Peillonnex 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 36 89 18 https://paysalp.fr [{« type »: « link », « value »: « https://paysalp.fr/ »}] Le prieuré vous livrera ses passages secrets et ses bâtiments inédits Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 ©L.Geslin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Peillonnex Autres Lieu Prieuré Adresse Route du Prieuré 74250 Peillonnex Ville Peillonnex Departement Haute-Savoie Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Prieuré Peillonnex

Prieuré Peillonnex Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peillonnex/