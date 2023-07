Visitez un prieuré du XVe siècle Prieuré Notre-Dame et Saint-Thiébault Gorze, 15 septembre 2023, Gorze.

Venez découvrir le prieuré Notre-Dame et Saint-Thiébault, lieu spirituel fascinant depuis plusieurs siècles. Il abrite aujourd’hui le centre Béthanie, lieu de ressourcement et de découverte unique dans le secteur.

Au programme, petite exposition sur l’histoire du lieu et de ses habitants actuels; visite de la chapelle orthodoxe, ses fresques et icônes, son baptistère prévu pour l’immersion selon la tradition antique (avec possibilité d’être guidé); promenade libre dans le domaines sur le sentiers des oratoires.

Fondée par les moines de l'Abbaye de Gorze en 1492, la chapelle St Thiébault a connu un pèlerinage annuel régional jusqu'à la seconde guerre mondiale. Elle a été désaffectée de 1940 à 1982, date à laquelle elle a été restaurée et rendue au culte par une communauté de l'Église orthodoxe.

Les nombreuses icônes contemporaines sont pour la plupart d’entre elles l’œuvre de l’iconographe du lieu.

Le chœur en a été fresqué en 1985 et 1989 dans la technique ancienne « a fresco » du Moyen-Age et dans un style de type roman par l’iconographe Patricia Ramos.

La nef tout entière a été peinte «a secco» par le célèbre peintre russe de l’École de Moscou Yaroslav Dobrynine.

L’autel est l’œuvre du sculpteur lorrain Joseph Kriegel, le bas-relief des portes du sanctuaire a été réalisé par l’Atelier Saint-Jean Damascène et celui de la sainte Cène par le sculpteur Philippe Peneaud. La chaire est le chef-d’œuvre du compagnon Matthieu Bertaud. ​​​​​Les vitraux sont une création du maître verrier de l’Atelier 54 de St-Nicolas-de-Port. Parking sur place, proximité des arrêts de bus à Gorze

