Pyrénées-Orientales Journée enrichissante : marché de poterie, concert et expositions Prieuré Monastir del Camp Passa, 17 septembre 2023, Passa. Journée enrichissante : marché de poterie, concert et expositions Dimanche 17 septembre, 10h00 Prieuré Monastir del Camp Gratuit. Entrée libre. À partir de 10h, un marché de poterie sera installé dans le parc du Monastir. Vous aurez la possibilité de pique-niquer, car des tables et des chaises seront disposées pour accueillir les participants à l’ombre des platanes.

À 17h, un concert sera présenté par l’Ensemble vocal Madrigalis.

Les portes seront ouvertes dès 10 heures, offrant la possibilité d’une visite libre. Voici ce que vous pourrez découvrir :

– Exposition de Rémi Saint Aubin au Musée du Christ en Croix

– Toiles peintes par Alyette

– Moulages du maître de Cabestany

Ancien prieuré avec chapelle romane au portail en marbre blanc et chapiteaux sculptés du « Maître de Cabestany », archivolte ouvragée, le tout du XIe et XIIe siècle. Cloître en marbre blanc dépouillé, début du XIVe siècle, et écurie du XVIIe siècle. RN 9 entre Villemolaque et Passa.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©OTI Aspres Thuir

