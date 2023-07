Exposition artisanale : les activités des moines Prieuré Moirax Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Moirax Exposition artisanale : les activités des moines Prieuré Moirax, 16 septembre 2023, Moirax. Exposition artisanale : les activités des moines 16 et 17 septembre Prieuré Gratuit. Entrée libre. Exposition de quelques activités des moines : culture de la vigne et fabrication du vin, reliure, fabrication de sandales des moines, céramique. Prieuré Place de l’église, 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 51 00 18 47 https://moirax-tourisme.com Prieuré bénédictin, église romane et monastère. Fondé en 1040. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

