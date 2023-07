Soirée artistes locaux Prieuré (Espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés, 4 août 2023, Saint-Germain-des-Fossés.

Saint-Germain-des-Fossés,Allier

au Prieuré (Espace Culturel en cas de mauvais temps)



Xavier Lebreton, magicien

Judy, chanteuse

Fool Puppets, groupe rock

Buvette sur place.

2023-08-04 20:30:00 fin : 2023-08-04 . .

Prieuré (Espace culturel en cas de pluie) Rue du Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



