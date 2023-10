Vendredi du rire – Vanessa Féry Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières, 3 novembre 2023, Cloyes-les-Trois-Rivières.

Cloyes-les-Trois-Rivières,Eure-et-Loir

Sous forme d’un documentaire à la « striptease », Vanessa Féry dresse le tableau de plusieurs personnages hauts en couleurs.

Entre comique de situation, personnages fantasques, punchlines et autodérision, elle vous parle de ses congénères car au final nous sommes justes de « Simples Mortels ».

Prieuré d’Yron

Prieuré d'Yron
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In the form of a striptease-style documentary, Vanessa Féry paints a picture of several colorful characters.

Between situational comedy, whimsical characters, punchlines and self-mockery, she tells you about her fellow creatures, because in the end, we’re all just « Mere Mortals »

En forma de documental a modo de striptease, Vanessa Féry retrata a varios personajes pintorescos.

Entre comedia de situación, personajes caprichosos, chistes y autoburlas, nos habla de sus congéneres, porque al fin y al cabo todos somos « simples mortales »

In Form eines Dokumentarfilms à la « Striptease » zeichnet Vanessa Féry ein Bild von mehreren farbenfrohen Charakteren.

Zwischen Situationskomik, skurrilen Figuren, Pointen und Selbstironie erzählt sie Ihnen von ihren Mitmenschen, denn am Ende sind wir nur « einfache Sterbliche »

