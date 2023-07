Visite du prieuré du Val Saint Benoît Prieuré du Val Saint Benoît Sully, 15 septembre 2023, Sully.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le prieuré du Val Saint Benoît vous ouvre ses portes.

Le thème de ces journées : revisiter la vie des humbles moines du Val Saint Benoît, de la famille monastique du Val des Choux, aujourd’hui disparue et méconnue.

Profitez des visites guidées des lieux classés d’une durée de 50 minutes (départ toutes les 30 minutes), de l’ouverture exceptionnelle de certains lieux en clôture, de la visite des ateliers d’artisanat des moniales (faïence et statues d’art sacré).

Au programme égalemement un montage audio-visuel sur l’histoire du Val Saint Benoît, une exposition sur l’histoire et la restauration du Val Saint Benoît et une exposition-vente d’artisanat monastique.

Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer des moniales.

https://www.france.tv/france-3/bourgogne-franche-comte/18h30-bourgogne-franche-comte/4215814-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html

accès en voiture ou en car. Accès difficile par les transports en communs. Le site se trouve à 5 m du centre d'Epinac.

La famille monastique du Val des Choux, fondée à la fin du XII° siècle, est l’un des derniers ordres monastiques reconnus par le Pape Innocent III, à une époque où celui-ci avait interdit de nouvelles fondations. Réputés pour leur grande ferveur, ces moines à la recherche d’une vie humble et modeste ont été aussi des réformateurs en leur temps, en quête d’une plus grande perfection de la vie monastique. Fondés par des Chartreux, réformés en disciples de saint Benoît, les humbles moines du Val des Choux, installés au Val Saint Benoît en 1236 à l’appel du Seigneur Gauthier de Sully, ont vécu dans ce désert éloigné de tout, à la recherche de Dieu seul.

L’aventure monastique des moines du Val Saint Benoît, traversant les vicissitudes de leur temps et précipités dans un irrémédiable déclin à partir de 1542, l’année où fut imposé par le roi de France le premier prieur commendataire non moine, connus dans les archives presque chacun par son nom, mérite aujourd’hui que l’on s’arrête un moment sur la vie extraordinaire de toute une famille religieuse. accès en voiture ou en car. Accès difficile par les transports en communs. Le site se trouve à 5 m du centre d’Epinac.

© Moniales du Val Saint Benoît