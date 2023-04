Conférence « La prison du Mont-Saint-Michel » Prieuré du Mont-Saint-Michel, 1 avril 2023, Pontorson Pontorson.

Pontorson ,Manche , Pontorson

Conférence « La prison du Mont-Saint-Michel »

Ardevon Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson Manche Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

2023-04-01 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-01

Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson

Manche

Pontorson .

Jérémie Halais auteur du livre paru en 2022 « La prison du Mont-Saint-Michel, 1792-1864» présentera et dédicacera son livre samedi 1er avril à 14h30 au Prieuré du Mont-Saint-Michel.

« Un lieu bien étrange que ce Mont Saint-Michel ! », écrivait Victor Hugo, en juin 1836. D’autant plus étrange, qu’entre 1792 et 1864, l’abbaye au sommet du célèbre rocher est une prison peuplée par près de 600 détenus.

De la Révolution à sa fermeture sous le Second Empire, Jérémie Halais nous révèle l’évolution du monastère médiéval devenu maison centrale de détention. Comment une abbaye se transforme en prison ? Dans quelles conditions vivent les prisonniers ? Qui sont-ils ? Enfin, quelle est l’empreinte laissée par la maison centrale sur l’architecture de ce monument exceptionnel ?

Jérémie Halais est docteur en histoire contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages dédiés à l’histoire de la Normandie.

Cette conférence sera suivie d’une dédicace.

Participation libre aux frais.

Vente de livres sur place par la librairie la Salicorne et le Rhinocéros.

Jérémie Halais auteur du livre paru en 2022 « La prison du Mont-Saint-Michel, 1792-1864» présentera et dédicacera son livre samedi 1er avril à 14h30 au Prieuré du Mont-Saint-Michel.

« Un lieu bien étrange que ce Mont Saint-Michel ! », écrivait Victor Hugo, en juin 1836. D’autant plus étrange, qu’entre 1792 et 1864, l’abbaye au sommet du célèbre rocher est une prison peuplée par près de 600 détenus.

De la Révolution à sa fermeture sous le Second Empire, Jérémie Halais nous révèle l’évolution du monastère médiéval devenu maison centrale de détention. Comment une abbaye se transforme en prison ? Dans quelles conditions vivent les prisonniers ? Qui sont-ils ? Enfin, quelle est l’empreinte laissée par la maison centrale sur l’architecture de ce monument exceptionnel ?

Jérémie Halais est docteur en histoire contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages dédiés à l’histoire de la Normandie.

Cette conférence sera suivie d’une dédicace.

Participation libre aux frais.

Vente de livres sur place par la librairie la Salicorne et le Rhinocéros.

+33 2 33 49 79 72 https://www.pelerin-montsaintmichel.org/

Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon Pontorson

dernière mise à jour : 2023-03-29 par