Visite libre du prieuré du Mont-Saint-Michel Prieuré du Mont-Saint-Michel, 16 septembre 2023, Ardevon.

Visite libre du prieuré du Mont-Saint-Michel 16 et 17 septembre Prieuré du Mont-Saint-Michel

Visites guidées par les bénévoles de l’Assocation de ce lieu chargé d’histoire.Venez découvrir Les différents bâtiments de ce patrimoine médiéval, son histoire depuis le 8ème siècle à aujourd’hui.

A visiter : la grange à dîmes, la salle haute, le colombier, la boulangerie.

Prieuré du Mont-Saint-Michel 2 rue du Prieuré Ardevon, 50170 Pontorson Ardevon 50170 Ardevon Manche Normandie 06 61 14 23 39 https://www.pelerin-montsaintmichel.org/ https://www.facebook.com/pelerinMontsaintmichel/?locale=fr_FR Le Prieuré du Mont-Saint-Michel, patrimoine médiéval normand, est cette porte d’entrée vers le Mont lié par 1000 an d’histoire à la Merveille. Aujourd’hui lieu d’accueil, de culture et de transmission de l’histoire culturelle, spirituelle et patrimoniale du Mont et de sa Baie. A découvrir : la grange à dîmes, le colombier, la boulangerie, la Aula parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Christian Laye