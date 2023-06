Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Savoie Un prieuré clunisien et son écrin de jardins Prieuré du Bourget du lac Le Bourget-du-Lac, 16 septembre 2023, Le Bourget-du-Lac. Un prieuré clunisien et son écrin de jardins 16 et 17 septembre Prieuré du Bourget du lac RDV à 15h, 16h et 17h devant le prieuré. Durée 1h. Début de la visite toutes les heures. Renseignements à l’office du tourisme d’Aix-les-Bains – Riviéra des Alpes (04 79 88 68 00). Pas d’inscription préalable. Découverte d’un édifice monastique fondé au XIème siècle, remarquable par son église médiévale, son jubé sculpté et polychrome, son cloitre gothique. Le prieuré est par ailleurs bordé d’un ravissant jardin d’agrément. La visite animée par une guide-conférencière de la Fondation Facim. Prieuré du Bourget du lac Eglise Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Ancien prieuré clunisien fondé au XIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

