Exposition : « La guerre de Cent Ans » 16 et 17 septembre Prieuré de Villesalem Gratuit. Sur inscription.

Célèbre conflit du Moyen Âge, la guerre de Cent Ans est l’un des plus longs affrontements directs entre deux des plus grandes puissances de l’Occident médiéval, les royaumes de France et d’Angleterre. D’une lutte féodale à l’affrontement de deux nations, de la revendication du trône de France par Edouard III, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, en 1337, à la chute de la Guyenne anglaise en 1453, Saint-Savin et le Poitou se trouvent emportés par les bouleversements du temps et sa trilogie infernale, la guerre, la peste et la famine, passant d’une suzeraineté à l’autre au gré des victoires militaires qui se jouent sur leur sol. Scellant la fin du Moyen Âge, cet affrontement de 116 ans, entrecoupé de trêves, de flux et de reflux, marque l’entrée du royaume de France dans une nouvelle ère, celle d’une monarchie forte et centralisée. Cette exposition retrace l’ensemble des épisodes de ce conflit en Poitou et à Saint-Savin.

Programme complet : www.vienneetgartempe.fr

Le Prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman. L'église du XIIe siècle, présente un très bel ensemble sculpté où végétaux et figures animales s'entrecroisent.

©Jean Froissart, Chroniques, BnF, fr2643, fo 165 vo