Vienne Visites guides du Prieuré de Villesalem – Journées européennes du patrimoine Prieuré de Villesalem Journet, 16 septembre 2023, Journet. Visites guides du Prieuré de Villesalem – Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Prieuré de Villesalem Gratuit – Sans inscription – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr Le prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman. L’église, édifiée au 12e siècle, présente un très bel ensemble sculpté où végétaux et figures animales s’entrecroisent. Venez y découvrir la légende du basilic, les lions et bien d’autres animaux extraordinaires qui s’y cachent !

À découvrir en famille avec la Chasse au trésor (à partir de 7 ans). Prieuré de Villesalem 86290 JOURNET Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Prieuré de Villesalem
86290 JOURNET
Journet 86290
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

