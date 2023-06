Éternel Moyen Âge : révisez vos préjugés ! Prieuré de Villesalem Journet, 3 août 2023, Journet.

Éternel Moyen Âge : révisez vos préjugés ! 3 – 17 août Prieuré de Villesalem Tarif 3€ – Tarif réduit 2,50€ – Gratuit -12ans – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Exposition réalisée par les Archives départementales de la Vienne

Depuis de nombreuses années déjà, le Moyen Âge est entré dans notre paysage quotidien. Depuis la popularisation d’images fortes au XIXe siècle au travers du « roman national » de Jules Michelet ou d’Ernest Lavisse – les rois fainéants, l’épée de Charlemagne, la bataille de Poitiers, Jeanne d’Arc… – il fait partie de notre culture historique commune. Depuis, les historiens ont largement affiné et modernisé notre compréhension de cette période. Mais ils sont aujourd’hui débordés par l’extraordinaire vitalité de la réappropriation du Moyen Âge par nos contemporains. L’« univers » médiéval est partout dans les romans, la fantasy, les séries, les films, les fêtes ou encore le sport, largement partagé par l’immense communauté des passionnés. Aucune autre période historique n’a fait l’objet d’un tel engouement.

L’exposition Eternel Moyen Âge : révisez vos préjugés ! vient mettre sa pierre à l’édifice en interrogeant notre perception de huit thèmes populaires à la lumière des documents médiévaux et des acquis de la science historique. L’écart entre le fantasme et la réalité est parfois abyssal, parfois subtil ; il éclaire toujours notre société.

Prieuré de Villesalem 86290 JOURNET Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

