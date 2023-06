Atelier sculpture – initiation pour adultes – animé par Fabrice Martin Prieuré de Villesalem Journet, 24 juillet 2023, Journet.

Atelier sculpture – initiation pour adultes – animé par Fabrice Martin 24 juillet et 12 août Prieuré de Villesalem 3€ – Prévoir tenue adaptée et lunettes de protection si possible – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Sur réservation – places limitées

Animé par Fabrice Martin, formateur pour adultes en taille de pierre.

Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certaines des sculptures de Villesalem ? Alors cette animation est faite pour vous !

Prieuré de Villesalem 86290 JOURNET Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-24T14:30:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

2023-08-12T14:30:00+02:00 – 2023-08-12T18:00:00+02:00

atelier sculpture