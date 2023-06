Visite théâtralisée « Villesalem 1866 » Prieuré de Villesalem Journet, 17 juillet 2023, Journet.

Visite théâtralisée « Villesalem 1866 » 17 juillet et 21 août Prieuré de Villesalem Tarif plein 3 € – tarif réduit 2,50 € – gratuit moins de 12 an – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Été 1866. Le timide Jules Goujon de Labrande de l’Herpinière, membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest, doit présenter le prieuré de Villesalem auprès d’un inspecteur des monuments historiques venu spécialement de Paris pour l’occasion, avec l’espoir d’obtenir pour les lieux un classement au titre des Monuments Historiques ! Mais ce dernier se fait attendre, tandis qu’une femme en crinoline apparaît : Amélie de Fourvières, passionnée d’opérette et d’alchimie, qui va bientôt transformer cette visite officielle en véritable partie de campagne réjouissante et impromptue !

Découvrez l’histoire de ce lieu emblématique en théâtre, lectures et chansons, à la rencontre des œuvres de Prosper Mérimée, Félix Nadar, Eugène Labiche, François Rabelais et bien d’autres encore !

Spectacle déambulatoire tout public par les comédiens de la Vit’Visite.

À partir de huit ans.

Durée du spectacle : 1h30.

ciealborada.com

C.Lechevallier – licences 2020-001317 – 2020-002252

Rdv 17h45 devant le prieuré de Villesalem.

Sur réservation au 05 49 91 11 96 Office de tourisme Sud Vienne Poitou, places limitées.

Tarif plein 3 € – tarif réduit 2,50 € – gratuit moins de 12 ans.

Prieuré de Villesalem 86290 JOURNET Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T18:00:00+02:00 – 2023-07-17T19:30:00+02:00

2023-08-21T18:00:00+02:00 – 2023-08-21T19:30:00+02:00

Villesalem Journet

Cie Alborada