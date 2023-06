Exposition des sculptures de Hans Jorgensen Prieuré de Villesalem Journet Journet Catégories d’Évènement: Journet

Vienne Exposition des sculptures de Hans Jorgensen Prieuré de Villesalem Journet, 8 juillet 2023, Journet. Exposition des sculptures de Hans Jorgensen 8 – 31 juillet Prieuré de Villesalem Tarif 3€ – Tarif réduit 2,50€ – Gratuit -12ans – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr « Vivant depuis de nombreuses années en Poitou Charente, je suis devenu très familier de l’art roman : de son architecture, de ses peintures et de ses sculptures. J’y ai trouvé de nombreuses passerelles avec mon travail actuel. Mais c’est surtout avec la lumière de ces lieux que l’on peut magnifier des mises en scène. » Hans Jorgensen

Comme le dit très justement le critique d’art Christian Noorbergen : « Les grandes sculptures de Hans Jorgensen sont des œuvres « chargées ». Installées en gravité dans une église à Bar le Duc, comme à Rouen il y a peu, elles font demeure du lieu. » Prieuré de Villesalem 86290 JOURNET Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00

2023-07-31T14:30:00+02:00 – 2023-07-31T18:30:00+02:00 sculpture exposition Hans Jorgensen Détails Catégories d’Évènement: Journet, Vienne Autres Lieu Prieuré de Villesalem Adresse 86290 JOURNET Ville Journet Departement Vienne Lieu Ville Prieuré de Villesalem Journet

Prieuré de Villesalem Journet Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/journet/

Exposition des sculptures de Hans Jorgensen Prieuré de Villesalem Journet 2023-07-08 was last modified: by Exposition des sculptures de Hans Jorgensen Prieuré de Villesalem Journet Prieuré de Villesalem Journet 8 juillet 2023