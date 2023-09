Cet évènement est passé TrouveMonGalet et fait le voyager Prieuré de Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

TrouveMonGalet et fait le voyager
15 – 17 septembre
Prieuré de Vernoil-le-Fourrier
Vernoil-le-Fourrier

Des galets peints représentant le prieuré et l'église de Vernoil-le-Fourrier seront cachés aux abords de ces deux monuments. La personne qui le(s) trouvera le(s) photographiera et le(s) postera sur facebook dans le groupe Trouvemongalet49 et Vernoil-le-Fourrier et le(s) fera voyager en le(s) replaçant à un autre endroit à sa guise…et ainsi de suite…

Prieuré de Vernoil-le-Fourrier
49390 Vernoil-le-Fourrier
Vernoil-le-Fourrier
49390 Maine-et-Loire
Pays de la Loire
0241515113
http://vernoil.fr/prieure

Prieuré de Vernoil-le-Fourrier, batiment du XVe siècle, dont la facade nord et sa tour hexagonale sont classés aux MH

Parking place du champ de foire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Prieuré de Vernoil-le-Fourrier
49390 Vernoil-le-Fourrier
Vernoil-le-Fourrier
Maine-et-Loire

latitude longitude 47.386449;0.078557

