Histoires d’objets, objets d’histoire : la blaude Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 14 juin 2024 15:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

A partir d’un objet sorti des collections, un historien raconte l’Histoire et les histoires liées à cet objet.

En partenariat avec les Archives départementales de l’Orne..

2024-06-14 15:00:00 fin : 2024-06-14 16:30:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Using an object from the collections, a historian recounts the history and stories associated with this object.

In partnership with the Archives départementales de l’Orne.

A partir de un objeto de las colecciones, un historiador relata la historia y las anécdotas asociadas a ese objeto.

En colaboración con los Archivos Departamentales de Orne.

Anhand eines Objekts aus den Sammlungen erzählt ein Historiker die Geschichte und die Geschichten, die mit diesem Objekt verbunden sind.

In Partnerschaft mit dem Archives départementales de l’Orne.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE