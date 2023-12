Tableau végétal Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 8 juin 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Création d’un tableau de tissage botanique.

Atelier animé par Nathalie Geoffroy de l’Atelier Végétal.

Le tissage de fleurs séchées ou fraîches est une activité créative et ressourçant.

2024-06-08 14:30:00 fin : 2024-06-08 17:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Creation of a botanical weaving table.

Workshop led by Nathalie Geoffroy from Atelier Végétal.

Weaving dried or fresh flowers is a creative and rejuvenating activity

Creación de un cuadro de tejido botánico.

Taller dirigido por Nathalie Geoffroy, del Atelier Végétal.

Tejer flores secas o frescas es una actividad creativa y rejuvenecedora

Erstellung eines botanischen Webbildes.

Workshop unter der Leitung von Nathalie Geoffroy vom Atelier Végétal.

Das Weben von getrockneten oder frischen Blumen ist eine kreative und ressourcenstärkende Aktivität

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE