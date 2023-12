Nuit des musées à l’Écomusée : Spectacle Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 18 mai 2024 20:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Spectacle « l’Été des Charognes » par la compagnie à Trois branches.

d’après le roman de Simon Johannin.

spectacle accessible à partir de 15 ans..

2024-05-18 20:30:00 fin : 2024-05-18 21:30:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



L’Été des Charognes » show by compagnie à Trois branches.

based on the novel by Simon Johannin.

suitable for ages 15 and up.

L’Été des Charognes » de la Compagnie à Trois branches.

basada en la novela de Simon Johannin.

para mayores de 15 años.

Schauspiel « L’Été des Charognes » von der Compagnie à Trois branches.

nach dem Roman von Simon Johannin.

aufführung für Zuschauer ab 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE