Taille et élagage des arbres fruitiers Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 10 mars 2024 14:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

En collaboration avec les Croqueurs de pommes, ce stage permet d’obtenir des conseils pour le suivi et l’entretien des arbres fruitiers.

Naturellement, les arbres conservent leur port tout au long de leur croissance. Toutefois, à partir d’une certaine hauteur et d’une certaine largeur, les arbres peuvent devenir encombrants, gênants voir même dangereux s’ils n’ont pas suffisamment d’espace pour s’épanouir.

Stage sur réservation..

2024-03-10 14:00:00 fin : 2024-03-10 16:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



In collaboration with the Croqueurs de Pomme, this course provides advice on the monitoring and maintenance of fruit trees.

Naturally, trees maintain their habit throughout their growth. However, once they reach a certain height and width, trees can become cumbersome, awkward and even dangerous if they do not have enough space to flourish.

Course on reservation.

En colaboración con los Croqueurs de Pomme, este curso ofrece consejos sobre el cuidado y mantenimiento de los árboles frutales.

Naturalmente, los árboles mantienen su hábito a lo largo de su crecimiento. Sin embargo, una vez que alcanzan cierta altura y anchura, los árboles pueden resultar engorrosos, incómodos o incluso peligrosos si no tienen espacio suficiente para crecer.

Curso en reserva.

In Zusammenarbeit mit den Croqueurs de pommes bietet dieses Praktikum Tipps für die Betreuung und Pflege von Obstbäumen.

Natürlich behalten Bäume ihre Wuchsform während des gesamten Wachstums bei. Ab einer bestimmten Höhe und Breite können Bäume jedoch sperrig, lästig oder sogar gefährlich werden, wenn sie nicht genügend Platz zum Gedeihen haben.

Praktikum nach vorheriger Anmeldung.

