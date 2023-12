Bestiaire : visite-découverte des sculptures du prieuré Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 7 mars 2024 16:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Venez observer les animaux qui se cachent au prieuré de Sainte-Gauburge. Vous pourrez voir des animaux sculptés sur le site et les recoins qui les abritent dans la nature. C’est l’occasion de découvrir leur histoire et d’en savoir plus sur les mode de vie.

Visite sur réservation.

enfant à partir de 7 ans..

2024-03-07 16:00:00 fin : 2024-03-07 17:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Come and observe the animals that hide at the priory of Sainte-Gauburge. You will be able to see animals sculpted on the site and the nooks and crannies that shelter them in nature. This is an opportunity to discover their history and learn more about their way of life.

Visit on reservation.

children from 7 years old.

Venga a ver los animales que se esconden en el priorato de Sainte-Gauburge. Podrá ver animales esculpidos en la obra y los recovecos que les dan cobijo en la naturaleza. Es una oportunidad para descubrir su historia y conocer mejor su modo de vida.

Visita previa reserva.

niños a partir de 7 años.

Beobachten Sie die Tiere, die sich im Priorat von Sainte-Gauburge verstecken. Sie können Tiere sehen, die auf dem Gelände geschnitzt wurden, und die Schlupfwinkel, in denen sie in der Natur leben. Es ist eine Gelegenheit, ihre Geschichte zu entdecken und mehr über ihre Lebensweise zu erfahren.

Besichtigung nach vorheriger Anmeldung.

kind ab 7 Jahren.

