Une journée à la campagne en famille : poterie Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 5 mars 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son rythme…

Démonstration et fabrication d’objet en argile, sur le thème des gargouilles…

Animation sur réservation..

2024-03-05 14:30:00 fin : 2024-03-05 16:30:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Sharing between generations, the pleasure of creating at one’s own pace…

Demonstrate and make clay objects on the theme of gargoyles…

Animation on reservation.

Compartir entre generaciones, el placer de crear a su ritmo…

Demostración y realización de objetos de arcilla, sobre el tema de las gárgolas…

Las actividades deben reservarse con antelación.

Austausch zwischen den Generationen, Freude am Schaffen, jeder in seinem eigenen Rhythmus…

Demonstration und Herstellung von Objekten aus Ton, zum Thema Wasserspeier…

Animation auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE