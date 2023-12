Fête de la poterie Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 25 février 2024 11:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Marché de potiers, démonstration de cuisson au raku, cuisson de poteries dans le four à céramiques du prieuré, animations pour les enfants.

2024-02-25 11:00:00 fin : 2024-02-25 17:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Potters’ market, raku firing demonstration, pottery firing in the priory’s ceramic kiln, children’s entertainment

Mercado de alfareros, demostración de cocción en raku, cocción de cerámica en el horno de cerámica del priorato, actividades infantiles

Töpfermarkt, Vorführung des Raku-Brennens, Brennen von Töpferwaren im Keramikofen des Priorats, Animationen für Kinder

