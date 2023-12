Une journée à la campagne en famille : les masques Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 20 février 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

A l’occasion des festivités autour de carnaval, venez découvrir l’univers des masques.

Au programme : sensibilisation aux masques et à leurs univers et création de votre propre masque à différents motifs et selon vos envies.

Animation sur réservation.

enfant à partir de 6 ans..

2024-02-20 14:30:00 fin : 2024-02-20 16:30:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



On the occasion of the carnival festivities, come and discover the world of masks.

On the program: awareness of masks and their universe and creation of your own mask with different motifs and according to your desires.

Animation on reservation.

children from 6 years old.

Con motivo de las fiestas de carnaval, venga a descubrir el mundo de las máscaras.

En el programa: sensibilización a las máscaras y su universo y creación de su propia máscara con diferentes motivos y según sus deseos.

Animación en la reserva.

niños a partir de 6 años.

Anlässlich der Feierlichkeiten rund um den Karneval können Sie die Welt der Masken entdecken.

Auf dem Programm stehen die Sensibilisierung für Masken und ihre Welten und die Kreation Ihrer eigenen Maske mit verschiedenen Motiven und nach Ihren Wünschen.

Animation nach vorheriger Anmeldung.

kind ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE