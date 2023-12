s’initier au plessis Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 18 février 2024 13:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Envie d’embellir les abords de votre maison, grâce au plessis percheron, petites clôtures ou bien encore carrés pour votre potager deviennent réalisables.

Animation sur réservation..

2024-02-18 10:30:00 fin : 2024-02-18 16:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Want to embellish the surroundings of your house, thanks to the percheron plessis, small fences or even squares for your vegetable garden become feasible.

Animation on reservation.

Si desea embellecer los alrededores de su casa, gracias al Percheron plessis, pequeñas vallas o incluso plazas para su huerto se vuelven factibles.

Animación en la reserva.

Sie möchten die Umgebung Ihres Hauses verschönern? Mit Percheron-Plessis lassen sich kleine Zäune oder auch Quadrate für Ihren Gemüsegarten realisieren.

Animation auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE