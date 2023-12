Une journée à la campagne en famille : la poterie Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 13 février 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Fabrication d’ustensiles de cuisine.

Les pièces réalisées seront cuites, dans le four de potier de l’Écomusée, lors de la Fête de la Poterie le dimanche 25 février..

2024-02-13 14:30:00 fin : 2024-02-13 16:30:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Making kitchen utensils.

The pieces produced will be fired in the Écomusée potter’s kiln during the Pottery Festival on Sunday February 25.

Fabricación de utensilios de cocina.

Las piezas creadas se cocerán en el horno del alfarero Écomusée durante la Fiesta de la Alfarería, el domingo 25 de febrero.

Herstellung von Küchenutensilien.

Die hergestellten Stücke werden während des Töpferfestes am Sonntag, den 25. Februar, im Töpferofen des Ökomuseums gebrannt.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE