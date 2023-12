Bourse aux greffons Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 11 février 2024 14:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Chaque année Les Croqueurs de Pommes diffusent des centaines de greffons issus de variétés anciennes, en orientant le choix des novices vers les variétés les plus méritantes en fonction des goûts de chacun..

2024-02-11 14:00:00 fin : 2024-02-11 16:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Each year, Les Croqueurs de pommes distribute hundreds of grafts of these old varieties, directing the choice of novices to the most deserving varieties according to individual tastes.

Cada año, Les Croqueurs de Pommes distribuyen centenares de injertos de variedades antiguas, orientando a los novatos hacia las variedades más merecedoras en función de los gustos individuales.

Jedes Jahr verbreiten Les Croqueurs de Pommes Hunderte von Pfropfreisern aus alten Sorten und lenken die Wahl der Neulinge auf die verdienstvollsten Sorten, je nach Geschmack des Einzelnen.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE