Greffage des arbres fruitiers Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 11 février 2024 14:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

En partenariat avec Les Croqueurs de Pommes.

Le greffage consiste à prélever un bourgeon ou un rameau sur un pied-mère et à le réimplanter sur un porte-greffe. C’est la méthode la plus employée pour multiplier une variété précise.

Stage sur réservation.

Prévoir des vêtements adaptés aux travaux extérieurs, bottes, sécateur, couteau type « opinel », bloc-notes.

Lors de ce stage une bourse aux greffons est organisée par les Croqueurs de Pommes..

2024-02-11 14:00:00 fin : 2024-02-11 16:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



In partnership with Les Croqueurs de Pommes.

Grafting involves taking a bud or twig from a mother plant and replanting it on a rootstock. This is the most widely used method for propagating a particular variety.

Course on reservation.

Bring clothing suitable for outdoor work, boots, pruning shears, opinel-type knife, notepad.

During the course, a graft exchange will be organized by the Croqueurs de Pommes.

En colaboración con Les Croqueurs de Pommes.

El injerto consiste en tomar una yema o una rama de una planta madre y replantarla en un patrón. Es el método más común de propagación de una variedad determinada.

Curso previo acuerdo.

Traer ropa adecuada para trabajar al aire libre, botas, tijeras de podar, un cuchillo tipo opinel y un bloc de notas.

Durante el curso, los Croqueurs de Pommes organizarán un intercambio de injertos.

In Partnerschaft mit Les Croqueurs de Pommes.

Beim Pfropfen wird eine Knospe oder ein Zweig von einem Mutterstock entnommen und auf einer Unterlage wieder eingepflanzt. Dies ist die am häufigsten angewandte Methode, um eine bestimmte Sorte zu vermehren.

Praktikum nach vorheriger Anmeldung.

Für die Arbeit im Freien geeignete Kleidung, Stiefel, Gartenschere, Messer vom Typ « opinel », Notizblock mitbringen.

Während des Praktikums findet eine Pfropfbörse statt, die von den Croqueurs de Pommes organisiert wird.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE