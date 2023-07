Une journée au jardin en famille Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 27 juillet 2023, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

A la découverte de la faune sauvage au jardin

Jeu de piste pour petits et grands afin de mieux connaitre la faune de chez nous.

au programme questions, dessins et fabrication d’un animal en matériaux naturels.

Animation sur réservation.

2023-07-27 14:30:00 fin : 2023-07-27 17:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Discovering wildlife in the garden

Animation on reservation

Descubrir la fauna en el jardín

Una búsqueda del tesoro para que pequeños y mayores descubran más cosas sobre nuestra fauna local.

el programa incluye preguntas, dibujos y la fabricación de un animal con materiales naturales.

Actividades en reserva

Entdecken Sie die Wildtiere im Garten

Schnitzeljagd für Groß und Klein, um die heimische Tierwelt besser kennen zu lernen.

auf dem Programm stehen Fragen, Zeichnungen und die Herstellung eines Tieres aus natürlichen Materialien.

Animation auf Reservierung

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme