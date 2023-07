Visite du Prieuré Prieuré de Saint-Jean-du-Grais Azay-sur-Cher, 16 septembre 2023, Azay-sur-Cher.

Visite du Prieuré 16 et 17 septembre Prieuré de Saint-Jean-du-Grais 6€/personne. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Vous pourrez découvrir ce prieuré du XIIe siècle et son histoire. Des présentations seront faites par les propriétaires. Une boulangerie éphémère est ouverte par les Compagnons du Devoir de Tours, avec vente de pains et viennoiseries cuits dans le four du XVe siècle.

https://vimeo.com/146607325

Prieuré de Saint-Jean-du-Grais Prieuré de Saint-Jean, 37270 Azay-sur-Cher Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 73 00 http://www.saint-jean-du-grais.com [{« data »: {« author »: « Damien Lachas », « cache_age »: 86400, « description »: « Prieuru00e9 du XI u00e8me siu00e8cle des vues vidu00e9os par drone.nAzay / Cher u2013 Indre-et-Loire, France », « type »: « video », « title »: « Le Prieuru00e9 Saint-Jean-du-Grais », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/545054580-c6b9a102626c296906af54eba63cae070b32bdd38950edd05706edd4bd94b634-d_480 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/146607325 », « thumbnail_height »: 254, « author_url »: « https://vimeo.com/damienlachas », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/146607325 »}] Prieuré classé du XIIe siècle avec salle capitulaire, réfectoire, dortoir, chauffoir, cour intérieure avec puits, clocher, hôtellerie. Passage des moines, escalier. Vitraux, 39 fenêtres de Sarkis. Département d’Indre & Loire (37) sur la Route D 82 d’AZAY-sur-CHER à CORMERY (à 3,5 Km d’Azay sur Cher et à 7 km de Cormery .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Famille Darrasse