Visite conférence du Prieuré de Saint-Arnoult Prieuré de Saint-Arnoult Saint-Arnoult, 16 septembre 2023, Saint-Arnoult.

Visite conférence du Prieuré de Saint-Arnoult 16 et 17 septembre Prieuré de Saint-Arnoult visite commentée tarif spécial JEP Concert sur inscription

La visite commentée par les propriétaires du site retrace l’histoire de ce rare vestige de la fin du moyen-âge dépendant de l’Abbaye de Beaubec jusqu’au XVIIIe siècle.

Les visiteurs découvrirons un décor parfaitement conservé et hautement symbolique sur les deux niveaux d’encorbellement de la façade à haut comble et pourront apprécier le savoir-faire des charpentiers arrivé à son apogée avec cette technique d’assemblage très sophistiquée pratiquée jusqu’au XVIe siècle.

Le jardin constitué autour de la mare est une invitation à la déambulation qui permet de découvrir différents point de vues sur le bâti et les matériaux mis en oeuvre: colombages,torchis,brique et silex.

Pour ceux qui le souhaitent deux concerts clôtureront ces journées:

Au programme de samedi à partir de 18h:

Cécile Vérolles interprètera la suite n°6 de JS Bach pour Violoncelle Piccolo

Dimanche à partir de 18h:

Dans les jardins ,sur le thème chansons et mélodies de notre enfance, au gré de la voix d’Anais Bertrand on découvrira ce qui lie Fauré à Gainsbourg, Brassens et Reynaldo Hahn…. une plongée dans la poésie française accompagnée par l’accordéon.

Anais Bertrand, mezzo soprano

Pierre Cussac, accordéon

Prieuré de Saint-Arnoult 11 rue Principale – 60220 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 60220 Oise Hauts-de-France 03 44 46 07 34 http://www.prieuredesaintarnoult.net [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 95 81 10 »}, {« type »: « email », « value »: « gillesalglave@yahoo.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@actesix) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/251394237_420429916242075_9063610502256881537_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=6cZNUqHSgloAX9xOFBJ&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCCFsannMHTJN9o_9LgxoEgEUmU8-cv_9hOMksr-V-LrA&oe=64D4AEDE », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/actesix/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « http://www.instagram.com/actesix »}] Fondé par l’Abbaye de Saint-Germer de Fly, elle passe ensuite à l’Abbaye de Beaubec jusqu’au XVIIIè s. En 1982 de nouveaux propriétaires vont entreprendre une restauration scrupuleuse du manoir et de ses dépendances et aménager un jardin qui respecte l’esprit du lieu. Le logis, construit à la fin du XVè s, témoigne du grand attachement des huchiers du Moyen Âge au bois, et son décor séduit toujours autant le visiteur qu’il entraîne dans le monde des symboles si familiers à l’époque médiévale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Gilles Alglave