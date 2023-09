Cet évènement est passé Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé Prieuré de Port l’Abbé 49330 Etriché Etriché Catégories d’Évènement: Étriché

Maine-et-Loire Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé Prieuré de Port l’Abbé 49330 Etriché Etriché, 16 septembre 2023, Etriché. Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé 16 et 17 septembre Prieuré de Port l’Abbé 49330 Etriché Entrée libre gratuite uniquement à 15h Visites commentées gratuites samedi & dimanche à 15h uniquement, fermé en-dehors de cet horaire.

Prieuré des Augustins de la Roë fondé par l’évêque Rainaud de Martigné dans la première moitié du XIIème siècle. Logis et chapelle édifiés en 1523 par l’abbé Guy Le Clerc, aumônier d’Anne de Bretagne. Prieuré de Port l’Abbé 49330 Etriché 855 Route de Daumeray – Etriché 49640 Etriché Maine-et-Loire Pays de la Loire 33 (0) 6 75 06 94 31 Prieuré 12ème / 15ème siècle, chapelle romane et chapelle renaissance. Présence d’un parking limité à environ 30 voitures Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Étriché, Maine-et-Loire Autres Lieu Prieuré de Port l'Abbé 49330 Etriché Adresse 855 Route de Daumeray - Ville Etriché

