Prisme ou le plumage coloré des sons Dimanche 4 juin, 15h00 Prieuré de pommiers Gratuit

Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une aventurière curieuse et d’un gardien parfois un peu grincheux, mais surtout sensible. C’est la découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où parfois les passants leur répondent, et où tous les secrets peuvent se chanter.

Ce duo est un échange autant avec le public qu’entre les artistes. Des jeux musicaux, des regards, des chants à deux ou avec les spectateurs.

La douceur de la voix de Zacharie et la délicatesse de son jeu à la guitare apportent toute la tendresse et la légèreté que ces chansons veulent offrir. Légèreté que l’on retrouve dans le texte car les oiseaux et leur plumage sont passés par là. Comme ça. Simple envie, ou peut-être besoin, de permettre aux esprits de s’envoler.

Spectacle très jeunes publics dès 3 ans – 45 mn

Prieuré de pommiers Le Bourg, 42260 Pommiers, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

