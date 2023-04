Visite thématique – Écoutons le paysage ! Prieuré de pommiers Pommiers Catégories d’Évènement: Loire

Visite thématique – Écoutons le paysage ! Prieuré de pommiers, 3 juin 2023, Pommiers. Visite thématique – Écoutons le paysage ! Samedi 3 juin, 10h00 Prieuré de pommiers Sur réservation Avec la participation de la LPO

À présent que le chant grégorien des moines s’est tu, il plane sur le prieuré une toute autre musique faite de piaillements, de gazouillis, de pépiements ou encore de sifflets… La LPO vous accueille pour une découverte de la faune à plumes ! Prieuré de pommiers Le Bourg, 42260 Pommiers, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477654622 »}, {« type »: « email », « value »: « prieure-pommiers@loire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.prieuredepommiers.fr/jcms/lw_1391820/fr/billetterie »}] Le jardin du prieuré de Pommiers présente 4 parterres de simples, de plantes tinctoriales, médicinales ou condimentaires. Avec une superficie d’environ 20 m², il permet une première approche des jardins monastiques bénédictins médiévaux en complément de la visite guidée. Ouvert toute l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

