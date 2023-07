Partez à la découverte d’un ancien couvent bénédictin Prieuré de Morizécourt Morizécourt Catégories d’Évènement: Morizécourt

Vosges Partez à la découverte d’un ancien couvent bénédictin Prieuré de Morizécourt Morizécourt, 17 septembre 2023, Morizécourt. Partez à la découverte d’un ancien couvent bénédictin Dimanche 17 septembre, 14h00 Prieuré de Morizécourt Entrée libre Visitez l’intérieur (cellule, salle capitulaire, Chapelle du Prieur, cloître, huilerie, école) et l’extérieur (jardins, sources, bassins en eau).

Comptez environ 45 minutes de visite. Prieuré de Morizécourt 13 rue Neuve, 88320 Morizécourt Morizécourt 88320 Vosges Grand Est L’ancien couvent des Bénédictins, élevé à Serécourt en 1044 au pied de la forteresse de Deuilly, fut démoli une première fois en 1467, puis une deuxième fois en 1562. Il fut alors transféré à Morizécourt en 1625. À partir de cette date, les moines bâtirent un nouveau couvent « le prieuré de Morizécourt ». En 1713, la propriété fut entourée de murs, puis une chapelle y fut ajoutée. Elle possède un vitrail, représentant saint Georges de Deuilly.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les séminaristes de Saint-Dié sont venus se réfugier dans cet endroit.

Il reste, aujourd’hui, le bâtiment principal avec les murs de la cour, la belle porte d’entrée et la chapelle visibles depuis la route. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

