-**Le prieuré de Marnans**, construit par les Chanoines réguliers de Saint Augustin, il devient propriété des Antonins en 1286. **Classé Monument Historique** depuis 1846, il reste un édifice majeur de l’art roman du dauphiné. En 1957, il résiste curieusement aux guerres de religion malgré la destruction du reste de L’Abbaye. En 1755 l’église devient propriétaire des hospitaliers de Malte et église Paroissiale au Concordat. (**source** [[https://tourisme-bievrevalloire.com/noesit/!/fiche/prieure-de-marnans-124887](https://tourisme-bievrevalloire.com/noesit/!/fiche/prieure-de-marnans-124887)](https://tourisme-bievrevalloire.com/noesit/!/fiche/prieure-de-marnans-124887)) **Trait passé présent** ———————– _Un quadruple attrait pour le lieu,_ _En premier lieu par son architecture et ses murs_ _D’un autre millénaire,_ _En second lieu par sa fonction et la lecture_ _Des inscriptions obituaires,_ _En troisième lieu par la clef de sa facture et ses nervures_ _Du carré au cercle en passant par l’octogone et son aire,_ _En quatrième lieu en pleine nature_ _À la croisée de chemins oubliés à l’histoire multiséculaire._ _Il n’en fallait pas plus à mes yeux_ _Pour que les lettres se ligaturent_ _Dans l’aujourd’hui et l’hier_ _D’un trait qui, espérons, plaise à Dieu._ **_À Marnans des traits proprement régionaux.._**_. Un des aspects les plus originaux de l’ornementation réside dans le couplage systématique d’une colonnette polygonale et d’une colonnette cylindrique dans l’encadrement des ouvertures._ _À Marnans, le pignon oriental de la nef, au-dessus de l’arc triomphal ouvrant sur le chœur, est percé d’une baie cruciforme, motif qui apparait au même emplacement dans l’abbatiale de Saint-Chef.(_**_Source_** [_https://www.persee.fr/doc/arcme_0153-9337_1983_num_13_1_1104_](https://www.persee.fr/doc/arcme_0153-9337_1983_num_13_1_1104)_)_ **Le prieuré de Marnans** consacrée à Saint Pierre, l’église vraisemblablement datée de la fin du XIIème siècle, est de **style roman** selon le plan traditionnel de croix latine. De chaque côté de la **porte**, une fine colonne évasée vers le bas se dresse. C’est en les examinant que saute aux yeux la particularité de cette église : le fut de la colonne de gauche, surmonté d’un chapiteau à crochets, est **octogonal**. A droite, la colonne, avec son chapiteau de style corinthien, est **cylindrique** C’est une surprise et elle s’amplifie : cette **asymétrie** se répète sur les deux grandes colonnes supportant un entablement. Il en est de même des grandes colonnes engagées encadrant la baie au-dessus ainsi que de toutes les fenêtres de l’église, pour certaines, à l’intérieur comme à l’extérieur. On retrouve très rarement ce choix architectural. Un article complet est consacré à ce lieu antonin dans la revue Les Antonins n° 30 de janvier 2019 Une **nef** immense, découverte dès l’entrée, est une particularité supplémentaire de ce monument. Le **transept et le chœur** révèlent des lambeaux de **fresques** (armoiries) et une **litre funéraire**. La nef est éclairée seulement par les baies du mur Sud. Le mur opposé est aveugle, c’est celui sur lequel était adossé le cloître. Le mur gouttereau sud où se situait le cimetière montre des **obituaires** gravées dans la pierre et encore lisibles. Une légende, la légende du baron des Adrets, complète le mystère d’un lieu particulièrement attachant. (**source** [[https://www.les-amis-des-antonins.com/le-prieure-de-marnans/](https://www.les-amis-des-antonins.com/le-prieure-de-marnans/)](https://www.les-amis-des-antonins.com/le-prieure-de-marnans/))

