Visitez un joyau de l’art roman catalan magnifiquement restauré, qui domine la vallée de la Têt Prieuré de Marcevol Arboussols Catégories d’évènement: Arboussols

Pyrénées-Orientales

Visitez un joyau de l’art roman catalan magnifiquement restauré, qui domine la vallée de la Têt Prieuré de Marcevol, 17 septembre 2022, Arboussols. Visitez un joyau de l’art roman catalan magnifiquement restauré, qui domine la vallée de la Têt 17 et 18 septembre Prieuré de Marcevol

Gratuit. Entrée libre.

Découverte du Prieuré de Marcevol en visite guidée et balade commentée, ou en visite libre. Émerveillez-vous devant sa façade en marbre rose et sa fresque romane ! Prieuré de Marcevol Hameau de Marcevol, 66320 Arboussols Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie A9 jusqu’à Perpignan (sortie Perpignan Sud), puis N116, direction Prades, Arboussols par la D35, puis Marcevol.

04 68 05 75 27 http://www.prieure-de-marcevol.fr Face au Canigou, le prieuré de Marcevol, joyau de l’art roman catalan, fondé au XIIe siècle par les chanoines du Saint-Sépulcre, ordre monastique lié à la conquête des lieux saints, domine la vallée de la Têt. Sa splendide façade en marbre rose s’ouvre sur une église abritant une fresque romane. Découverte du Prieuré de Marcevol en visite guidée et balade commentée, ou en visite libre. Émerveillez-vous devant sa façade en marbre rose et sa fresque romane ! Visite guidée du Prieuré à 15h le dimanche 18 septembre, suivie d’une balade commentée sur le sentier du paysage à 16h.

Entrée libre et gratuite dans le prieuré sur tout le week-end des 17 et 18 septembre.

Pas de réservation en amont nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T11:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Fondation du Prieuré de Marcevol

Détails Catégories d’évènement: Arboussols, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Prieuré de Marcevol Adresse Hameau de Marcevol, 66320 Arboussols Ville Arboussols lieuville Prieuré de Marcevol Arboussols Departement Pyrénées-Orientales

Prieuré de Marcevol Arboussols Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arboussols/

Visitez un joyau de l’art roman catalan magnifiquement restauré, qui domine la vallée de la Têt Prieuré de Marcevol 2022-09-17 was last modified: by Visitez un joyau de l’art roman catalan magnifiquement restauré, qui domine la vallée de la Têt Prieuré de Marcevol Prieuré de Marcevol 17 septembre 2022 Arboussols Prieuré de Marcevol Arboussols

Arboussols Pyrénées-Orientales