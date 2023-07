Animation Jeune Public Prieuré de Lavaray Fondettes Catégories d’Évènement: Fondettes

Indre-et-Loire Animation Jeune Public Prieuré de Lavaray Fondettes, 16 septembre 2023, Fondettes. Animation Jeune Public 16 et 17 septembre Prieuré de Lavaray 5€ gratuit pour les -18 ans. dernier accès 17h30 Animation jeune public/ Quiz. Prieuré de Lavaray Prieuré, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 09 08 47 80 http://prieure-de-lavaray.fr Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au nord de Tours. Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le prieuré comprend une tour fortifiée, une fuye et une magnifique grange dîmière classée au titre des monuments historiques, petite sœur de la grange de Meslay. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

