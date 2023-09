Poèmes artisans : spectacle déambulatoire Prieuré de La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire, 16 septembre 2023, La Charité-sur-Loire.

Poèmes artisans : spectacle déambulatoire Samedi 16 septembre, 15h00, 19h00 Prieuré de La Charité sur Loire 5 € | Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme | Deux séances : 15h et 19h (durée 1h30) | Départ Prieuré, salle Mérimée

Dans ce spectacle déambulatoire réparti en cinq séquences à travers des espaces insolites du prieuré, les spectateurs vont croiser les artisans dans leurs propres rôles et rencontrer la poésie naturelle du mouvement, la grâce des corps à l’ouvrage.

Spectacle conçu et mis en scène par Carole Guittat

Écriture collective et interprétation : Carlos Ania, Josiane Benzi, Brice Corbizet, Michaël Dequet, Charlotte Dequet Fel, Sylvie Gueugnon, Carole Guittat, Carole Lebouleux, Karl-Hugo Mars, Laura Mussard, Yann Pendaries, Nelly Rion et Agnès Van Gaalen

Une coproduction Cie Barbès35 et Cité du Mot

Prieuré de La Charité sur Loire 8 cour du château, La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 70 15 06 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lacharitesurloire.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

© Cité du Mot