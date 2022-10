Parcours dans l’histoire du Prieuré et projets d’architecture Prieuré de Drevant Drevant Catégories d’évènement: Cher

07 70 07 10 85 http://prieurededrevant.monsite-orange.fr Prieuré témoin de l’art roman en Berry, site clunisien. – Parcours dans l’histoire du Prieuré : bâtiment, plan, maquette, façade romane

– Intervention du designer ZER pour présentation des projets d’architecture contemporaine : le projet d’un centre d’interprétation pour le site antique de Drevant et le projet d’agrandissement et d’aménagement pour le restaurant de l’abbaye de Noirlac et pour clôturer le programme 2022

le samedi à 17 h spectacle de danse dans le jardin par la compagnie ENTITÉ – inspiré du hip hop, si la météo le permet. Participation au chapeau.

